Во Франции зафиксировали исторический рекорд по продолжительности дождей

ПАРИЖ, 18 фев - РИА Новости. Исторический рекорд по продолжительности осадков был зафиксирован во Франции, где дожди, начавшиеся 14 января, идут уже на протяжении 36 дней, передает телеканал BFMTV

"Во Франции уже 36 дней подряд идут дожди, что является историческим рекордом. С 14 января по 18 февраля (на материковой части европейской территории Франции - ред.) шли непрерывные дожди", - говорится в материале, опубликованном во вторник.

По данным метеорологической службы Франции, предыдущий рекорд был поставлен в 2023 году, когда дожди шли непрерывно на протяжении 32 дней в период с октября по ноябрь, сообщает телеканал.

Первые 16 дней февраля стали наиболее дождливыми за всю историю наблюдений осадков во Франции с 1959 года. За это время в стране выпало 110 миллиметров осадков, говорится в сообщении телеканала.

На фоне непрерывных дождей из-за угрозы наводнений в четырех департаментах страны, Приморской Шаранте, Мен и Луаре, Жиронде, а также в Ло и Гаронне, расположенных на западе и юго-западе страны, был введен красный, наивысший уровень погодной опасности, сообщает метеослужба Франции.

Радиостанция franceinfo сообщала во вторник, что из-за сильных дождей на юго-западе республики оказались затоплены более 100 тысяч гектаров.

Ранее директор французского агентства по мониторингу наводнений Vigicrues Люси Шадурн-Факон заявила, что Франция переживает масштабные наводнения, которые лишь усугубятся.