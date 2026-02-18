Рейтинг@Mail.ru
Из-за снегопада в четверг в Москве ожидаются пробки до 9 баллов - РИА Новости, 18.02.2026
21:27 18.02.2026
Из-за снегопада в четверг в Москве ожидаются пробки до 9 баллов
Из-за снегопада в четверг в Москве ожидаются пробки до 9 баллов
Загруженность дорог в Москве в четверг может вырасти до 9 баллов из-за ожидаемого сильного снегопада, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 18.02.2026
москва, департамент транспорта г. москвы, гидрометцентр, общество
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Гидрометцентр, Общество
Из-за снегопада в четверг в Москве ожидаются пробки до 9 баллов

Загруженность дорог в Москве в четверг может вырасти до девяти баллов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Загруженность дорог в Москве в четверг может вырасти до 9 баллов из-за ожидаемого сильного снегопада, сообщил столичный департамент транспорта.
"По прогнозу синоптиков, завтра ожидается мощнейший снегопад и локальные перекрытия — загруженность может вырасти до девяти баллов", - говорится в сообщении.
Дептранс призвал жителей города по возможности отказаться от поездок на личных авто и воспользоваться метро.
Как следует из карты Гидрометцентра, в столице объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности до 20 февраля.
Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся снегопад и метель
17 февраля, 14:01
