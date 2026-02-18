https://ria.ru/20260218/dorogi-2075320862.html
Из-за снегопада в четверг в Москве ожидаются пробки до 9 баллов
Из-за снегопада в четверг в Москве ожидаются пробки до 9 баллов - РИА Новости, 18.02.2026
Из-за снегопада в четверг в Москве ожидаются пробки до 9 баллов
Загруженность дорог в Москве в четверг может вырасти до 9 баллов из-за ожидаемого сильного снегопада, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 18.02.2026
