Рейтинг@Mail.ru
Путину рассказали о новой микробиологической лаборатории в Донецке - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/donetsk-2075300106.html
Путину рассказали о новой микробиологической лаборатории в Донецке
Путину рассказали о новой микробиологической лаборатории в Донецке - РИА Новости, 18.02.2026
Путину рассказали о новой микробиологической лаборатории в Донецке
Новая микробиологическая лаборатория была построена и введена в эксплуатацию в Донецке в рамках реализации региональной программы развития здравоохранения... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T19:53:00+03:00
2026-02-18T19:53:00+03:00
здоровье - общество
донецк
донецкая народная республика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075297232_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_621421de5859f3c91383b10e646afd57.jpg
https://ria.ru/20260218/putin-2075299853.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075297232_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_89a93c38988d07479aad3f5318484e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, донецк, донецкая народная республика, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин
Путину рассказали о новой микробиологической лаборатории в Донецке

Путину рассказали об открытии микробиологической лаборатории в Донецке

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 18 фев – РИА Новости. Новая микробиологическая лаборатория была построена и введена в эксплуатацию в Донецке в рамках реализации региональной программы развития здравоохранения Донецкой Народной Республики на базе клинической больницы имени Калинина, доложил президенту России Владимиру Путину главврач медучреждения Иван Плахотников.
«
"За короткое время на базе республиканской клинической больницы построен и введен в эксплуатацию объект медицинской инфраструктуры - ведущая современная микробиологическая лаборатория, оснащенная современным оборудованием… В настоящее время медицинские учреждения республики смогут получить качественную, быструю, высоко специализированную помощь по профилактике и диагностике инфекционных заболеваний, что обеспечит санитарно-эпидемическое благополучие региона", - сказал главврач.
Плахотников добавил, что открытие лаборатории существенно улучшит качество оказания медицинской помощи населению, а также сэкономит бюджетные средства на приобретение медицинских аппаратов и изделий медицинского назначения. Сама же лаборатория ежесуточно сможет выполнять более 500 различных исследований.
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин призвал тиражировать самые лучшие практики в здравоохранении
Вчера, 19:50
 
Здоровье - ОбществоДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала