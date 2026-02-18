Путину рассказали о новой микробиологической лаборатории в Донецке

ДОНЕЦК, 18 фев – РИА Новости. Новая микробиологическая лаборатория была построена и введена в эксплуатацию в Донецке в рамках реализации региональной программы развития здравоохранения Донецкой Народной Республики на базе клинической больницы имени Калинина, доложил президенту России Владимиру Путину главврач медучреждения Иван Плахотников.
"За короткое время на базе республиканской клинической больницы построен и введен в эксплуатацию объект медицинской инфраструктуры - ведущая современная микробиологическая лаборатория, оснащенная современным оборудованием… В настоящее время медицинские учреждения республики смогут получить качественную, быструю, высоко специализированную помощь по профилактике и диагностике инфекционных заболеваний, что обеспечит санитарно-эпидемическое благополучие региона", - сказал главврач.
Плахотников добавил, что открытие лаборатории существенно улучшит качество оказания медицинской помощи населению, а также сэкономит бюджетные средства на приобретение медицинских аппаратов и изделий медицинского назначения. Сама же лаборатория ежесуточно сможет выполнять более 500 различных исследований.