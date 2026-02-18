Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Донецка приговорили к 20 годам за попытку поджога здания суда - РИА Новости, 18.02.2026
13:59 18.02.2026
Жительницу Донецка приговорили к 20 годам за попытку поджога здания суда
Жительницу Донецка приговорили к 20 годам за попытку поджога здания суда - РИА Новости, 18.02.2026
Жительницу Донецка приговорили к 20 годам за попытку поджога здания суда
Жительницу Донецка приговорили к 20 годам заключения за попытку поджога здания суда и госизмену, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 18.02.2026
происшествия
россия
донецк
донецкая народная республика
служба безопасности украины
россия
донецк
донецкая народная республика
происшествия, россия, донецк, донецкая народная республика, служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины
Жительницу Донецка приговорили к 20 годам за попытку поджога здания суда

Жительнице Донецка вынесли приговор за попытку поджога суда по заданию СБУ

Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 фев – РИА Новости. Жительницу Донецка приговорили к 20 годам заключения за попытку поджога здания суда и госизмену, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Суд приговорил государственную изменницу из Донецка к 20 годам заключения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мария Гринь была задержана с поличным сотрудниками УФСБ "при попытке поджога административного здания Кировского межрайонного суда".
Кроме того, она установила контакт с представителями СБУ и передавала сведения о местах расположения подразделений ВС РФ.
"Принесла сюда ингредиенты. После того, как я все залила, я закрутила, сложила их (бутылки с зажигательной смесью - ред.) в схрон. Я возвращалась 13 июля, чтобы забрать часть бутылок, чтобы подпалить суд", - рассказала осужденная на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.
В ходе следствия установлено, что Гринь планировала поджог по заданию украинской спецслужбы.
Южный окружной военный суд признал ее виновной в совершении преступлений по ст. 275, ст. 205.3, ч. 2 ст. 205.5, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России.
Задержание жителя Челябинска, который готовил теракт под руководством украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Житель Челябинска рассказал, что сам предложил куратору места для взрыва
ПроисшествияРоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности Украины
 
 
Обсуждения
