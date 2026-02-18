https://ria.ru/20260218/donetsk-2075198640.html
Жительницу Донецка приговорили к 20 годам за попытку поджога здания суда
Жительницу Донецка приговорили к 20 годам за попытку поджога здания суда
Жительницу Донецка приговорили к 20 годам за попытку поджога здания суда
Жительницу Донецка приговорили к 20 годам заключения за попытку поджога здания суда и госизмену, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 18.02.2026
россия
донецк
донецкая народная республика
Жительницу Донецка приговорили к 20 годам за попытку поджога здания суда
Жительнице Донецка вынесли приговор за попытку поджога суда по заданию СБУ