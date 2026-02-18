Рейтинг@Mail.ru
Роспатент получил заявку от имени Долиной на регистрацию товарного знака - РИА Новости, 18.02.2026
16:13 18.02.2026
Роспатент получил заявку от имени Долиной на регистрацию товарного знака
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), дело о квартире долиной, общество
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Дело о квартире Долиной, Общество
Роспатент получил заявку от имени Долиной на регистрацию товарного знака

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Заявку на регистрацию товарного знака "Лариса Долина Сохранить и приумножить" от имени народной артистки подали в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указана Долина Лариса Александровна.
Под брендом "Лариса Долина Сохранить и приумножить" в России хотят осуществлять операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов.
Открытие Moscow Jazz Festival 2023 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Живет на съемной квартире с кошками: Лариса Долина угодила в новый скандал
3 февраля, 18:36
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Дело о квартире ДолинойОбщество
 
 
