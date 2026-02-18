Рейтинг@Mail.ru
Лариса Долина поздравила Дениса Майданова с юбилеем и спела с ним дуэтом
00:32 18.02.2026 (обновлено: 00:43 18.02.2026)
Лариса Долина поздравила Дениса Майданова с юбилеем и спела с ним дуэтом
Народная артистка РФ Лариса Долина поздравила народного артиста России Дениса Майданова с юбилеем и спела с ним дуэтом на его концерте в Кремлевском дворце во... РИА Новости, 18.02.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Лариса Долина поздравила Дениса Майданова с юбилеем и спела с ним дуэтом

Лариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина поздравила народного артиста России Дениса Майданова с юбилеем и спела с ним дуэтом на его концерте в Кремлевском дворце во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Майданову исполняется 50 лет 17 февраля в этом году. Свой день рождения артист отмечает на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Долина выпустила новую версию песни "Стена"
13 февраля, 21:18
"Я тебя поздравляю с твоим юбилеем, Денис. Хочу сказать, что твои песни оптимистичны, они заряжают правильным настроением и дают надежду на будущее. Спасибо тебе за то, что ты позвал меня на этот дуэт и за то, что я была первой, кому ты позвонил, написав песню. Для меня большая честь - петь эту песню и петь ее вместе с тобой", - сказала она со сцены.
Долина уточнила, что песня "Знать, чтобы помнить" была написала специально для "Диктанта Победы", посвященного юбилею Великой Победы.
Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Грандиозные планы": как живет Лариса Долина после потери квартиры
10 февраля, 17:36
 
Денис МайдановГосударственный Кремлевский дворецЛариса ДолинаКультура
 
 
