Жительницу Донецка задержали за призывы к экстремизму в Telegram

ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали жительницу Донецка, призывавшую в Telegram к экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

В ведомстве добавили, что в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).