Жительницу Донецка задержали за призывы к экстремизму в Telegram

ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали жительницу Донецка, призывавшую в Telegram к экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«
"Управлением ФСБ России по ДНР во взаимодействии с МВД по ДНР пресечена противоправная деятельность жительницы Донецка, публично призывавшей к осуществлению экстремистской деятельности. Используя мессенджер Telegram, женщина неоднократно публиковала в общедоступном чате комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц, выделенных по признаку национальности", - говорится в сообщении УФСБ по ДНР.
В ведомстве добавили, что в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
"В одной из групп Telegram-а я вступила в словесную перепалку с людьми. Я написала гневный комментарий в отношении лиц, выделенных по национальному признаку, заметила, что люди эти пишут с разных аккаунтов... Я думаю, что это провокаторы спецслужб Украины, которые пытаются вывести нас на межнациональный конфликт", - сказала задержанная на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.