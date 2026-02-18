https://ria.ru/20260218/dnepr-2075161807.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 16 автомобилей в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2026
2026
