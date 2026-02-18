https://ria.ru/20260218/dippolitsiya-2075132536.html
В Женеве не зафиксировали инцидентов по итогу первого дня переговоров
Никаких инцидентов в первый день переговоров России, Украины и США в Женеве не зафиксировано, заявили РИА Новости в дипполиции. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:27:00+03:00
2026-02-18T10:27:00+03:00
2026-02-18T10:29:00+03:00
Дипполиция: в первый день переговоров в Женеве инцидентов не зафиксировано