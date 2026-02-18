Рейтинг@Mail.ru
В Женеве не зафиксировали инцидентов по итогу первого дня переговоров - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 18.02.2026 (обновлено: 10:29 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/dippolitsiya-2075132536.html
В Женеве не зафиксировали инцидентов по итогу первого дня переговоров
В Женеве не зафиксировали инцидентов по итогу первого дня переговоров - РИА Новости, 18.02.2026
В Женеве не зафиксировали инцидентов по итогу первого дня переговоров
Никаких инцидентов в первый день переговоров России, Украины и США в Женеве не зафиксировано, заявили РИА Новости в дипполиции. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:27:00+03:00
2026-02-18T10:29:00+03:00
в мире
женева (город)
россия
украина
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075056843_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_12fb21a1da028647f73be3ccd997cc33.jpg
https://ria.ru/20260218/bloomberg-2075129420.html
женева (город)
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075056843_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cef71ec81ef7ea8c0ffbfd373a102f05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, женева (город), россия, украина, мирный план сша по украине
В мире, Женева (город), Россия, Украина, Мирный план США по Украине
В Женеве не зафиксировали инцидентов по итогу первого дня переговоров

Дипполиция: в первый день переговоров в Женеве инцидентов не зафиксировано

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗдание отеля "Интерконтиненталь" в Женеве, где проходит новый раунд переговоров представителей России, США и Украины
Здание отеля Интерконтиненталь в Женеве, где проходит новый раунд переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Здание отеля "Интерконтиненталь" в Женеве, где проходит новый раунд переговоров представителей России, США и Украины
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Никаких инцидентов в первый день переговоров России, Украины и США в Женеве не зафиксировано, заявили РИА Новости в дипполиции.
"Нет, их не было абсолютно никаких", - ответили в дипполиции на вопрос о том, были ли зафиксированы инциденты в сфере безопасности в первый день переговоров.
Второй день переговоров начнется в 9.00 по местному времени (11.00 мск) и пройдет, как и в первый день, в отеле InterContinental в Женеве.
В первый день переговоры продолжались шесть часов.
В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры для урегулирования на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На Западе сделали заявление об уступках Украины после переговоров в Женеве
Вчера, 10:12
 
В миреЖенева (город)РоссияУкраинаМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала