https://ria.ru/20260218/diplomatiya-2075100346.html
Посол России в Таиланде рассказал о неадекватных акциях западных дипломатов
Посол России в Таиланде рассказал о неадекватных акциях западных дипломатов - РИА Новости, 18.02.2026
Посол России в Таиланде рассказал о неадекватных акциях западных дипломатов
Послы стран Запада иногда придумывают неадекватные акции в отношении посла РФ, являющегося сейчас дуайеном иностранного дипломатического корпуса,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T04:16:00+03:00
2026-02-18T04:16:00+03:00
2026-02-18T04:16:00+03:00
в мире
россия
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916440757_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35ef2ab68b8df7e4ce7f76e9be21ded0.jpg
https://ria.ru/20260109/briks-2066943336.html
https://ria.ru/20260217/patrushev-2074871882.html
россия
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916440757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_296b1d9fedc46a49a5a132c4ef5f183a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, таиланд
Посол России в Таиланде рассказал о неадекватных акциях западных дипломатов
Посол Томихин: послы Запада придумывают неадекватные акции
БАНГКОК, 18 фев – РИА Новости. Послы стран Запада иногда придумывают неадекватные акции в отношении посла РФ, являющегося сейчас дуайеном иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Таиланде, сообщил в интервью РИА Новости посол России в этой стране Евгений Томихин.
"Не секрет, что после начала Специальной военной операции многие западные дипломаты просто прекратили общаться с нами. Хочу заметить, что когда подошла очередь мне занять место дуайена после отъезда малайзийского коллеги, конечно, западные дипломаты всполошились", - рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии в Таиланде
.
С одной стороны, продолжил посол РФ
, они понимали, что есть просто некая неписанная, но абсолютно понятная всем процедура, что место дуайена занимает посол, раньше всех приехавший и начавший свою миссию в стране.
"С другой стороны, конечно, нелегко им было принять то обстоятельство, что дуайеном всего дипкорпуса вдруг стал посол России. Время от времени они придумывают неадекватные акции, иногда возникают и дискуссии, насколько я знаю. Не все, кстати говоря, послы поддерживают различные экстремистские идеи в этом плане, но, тем не менее, такое бывает", - рассказал агентству Томихин.
Дуайен – это посол с самым длительным сроком работы в стране, который часто представляет весь дипломатический корпус в общении с властями страны пребывания по протокольным и организационным вопросам и может в таких вопросах выступать от имени всего иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в этой стране.