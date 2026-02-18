https://ria.ru/20260218/dietolog-2075096066.html
Врач назвала главную опасность пельменей
Диетолог Ямилова предупредила об опасности насыщенного жира и соли в пельменях
ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Основная опасность пельменей заключается в высоком содержании в фарше насыщенного жира и соли, что повышает риски развития ряда заболеваний, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"Основная опасность этих полуфабрикатов заключается в том, что в составе фарша содержится слишком много насыщенного жира и соли. Содержание этих нутриентов в рационе должно быть ограничено", - сказала Ямилова.
Врач отметила, что они являются факторами риска для развития ряда патологий, которые приводят к снижению качества и продолжительности жизни.
"Кроме того, тесто для пельменей, особенно покупных, состоит из муки высшего сорта. Она лишена пищевых волокон, потребление которых, наоборот, должно быть увеличено в ежедневном рационе", - рассказала специалист.
По ее словам, пищевые волокна являются средством профилактики ряда заболеваний, в том числе болезней ЖКТ.
Всемирный день пельменей отмечается 18 февраля.