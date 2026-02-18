В Московском зоопарке родились детеныши лучистой черепахи

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет три детеныша лучистой черепахи — редкого вида, который в природе находится на грани полного исчезновения, сообщается на В Московском зоопарке появились на свет три детеныша лучистой черепахи — редкого вида, который в природе находится на грани полного исчезновения, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Первый малыш вылупился 26 января, второй — 30 января, а третий — 5 февраля. Сейчас они находятся под круглосуточным наблюдением специалистов", — говорится в публикации.

Пока что детеныши живут в отдельном служебном помещении в специально оборудованном террариуме. Там поддерживают стабильную температуру и установили лампы полного спектра, которые дают ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, необходимое для развития рептилий.

"Поначалу панцири новорожденных были сморщенными и асимметричными — это нормальный процесс. Спустя несколько дней после вылупления детеныши расправились, и теперь то, как они выглядят, соответствует стандартам вида. Пол малышей станет известен только в двухлетнем возрасте", — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова

Лучистые черепахи — эндемики острова Мадагаскар . Их естественная популяция сокращается из-за браконьерства и ограничений в привычной среде обитания. В Московском зоопарке разработали специальные меры для стимуляции размножения этих редких рептилий.

"Черепах содержат группами, чтобы у самцов была возможность устраивать турниры, во время которых они борются за самку. В теплое время года животных выносят в уличные вольеры под естественный свет, а осенью возвращают в теплые помещения павильона", — объясняется в сообщении.

В холодное время года черепахам устраивают зимовку, понижая температуру в террариуме до плюс 14 градусов. Для взрослых особей ее проводят с конца сентября до конца декабря.

После спаривания самка откладывает яйца в грунт, а сотрудники зоопарка переносят их в инкубатор. Инкубационный период длится 155 дней при температуре плюс 27, но ее колебания могут увеличить срок до 271 дня или сократить до 121. Зоологи постоянно контролируют состояние кладки.