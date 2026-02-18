В Московском зоопарке родились детеныши лучистой черепахи

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет три детеныша лучистой черепахи — редкого вида, который в природе находится на грани полного исчезновения, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Первый малыш вылупился 26 января, второй — 30 января, а третий — 5 февраля. Сейчас они находятся под круглосуточным наблюдением специалистов", — говорится в публикации.
Пока что детеныши живут в отдельном служебном помещении в специально оборудованном террариуме. Там поддерживают стабильную температуру и установили лампы полного спектра, которые дают ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, необходимое для развития рептилий.
"Поначалу панцири новорожденных были сморщенными и асимметричными — это нормальный процесс. Спустя несколько дней после вылупления детеныши расправились, и теперь то, как они выглядят, соответствует стандартам вида. Пол малышей станет известен только в двухлетнем возрасте", — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Лучистые черепахи — эндемики острова Мадагаскар. Их естественная популяция сокращается из-за браконьерства и ограничений в привычной среде обитания. В Московском зоопарке разработали специальные меры для стимуляции размножения этих редких рептилий.
"Черепах содержат группами, чтобы у самцов была возможность устраивать турниры, во время которых они борются за самку. В теплое время года животных выносят в уличные вольеры под естественный свет, а осенью возвращают в теплые помещения павильона", — объясняется в сообщении.
В холодное время года черепахам устраивают зимовку, понижая температуру в террариуме до плюс 14 градусов. Для взрослых особей ее проводят с конца сентября до конца декабря.
После спаривания самка откладывает яйца в грунт, а сотрудники зоопарка переносят их в инкубатор. Инкубационный период длится 155 дней при температуре плюс 27, но ее колебания могут увеличить срок до 271 дня или сократить до 121. Зоологи постоянно контролируют состояние кладки.
Лучистые черепахи вылупляются около пяти дней: детеныши вскрывают скорлупу и выбираются наружу. В первичный рацион черепах входят листья салата, шампиньоны и вешенки. По мере взросления в корм добавляют белковую пищу, яблоки, груши и кожуру банана.
