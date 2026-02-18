Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация еще не вернулась из Женевы в Москву, заявил Песков - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 18.02.2026 (обновлено: 22:09 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/delegatsiya-2075324587.html
Российская делегация еще не вернулась из Женевы в Москву, заявил Песков
Российская делегация еще не вернулась из Женевы в Москву, заявил Песков - РИА Новости, 18.02.2026
Российская делегация еще не вернулась из Женевы в Москву, заявил Песков
Делегация РФ, участвовавшая в переговорах в Женеве, еще не прилетела в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:58:00+03:00
2026-02-18T22:09:00+03:00
москва
женева (город)
россия
дмитрий песков
мирный план сша по украине
украина
политика
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_c1f98ddb29ef0a4f9d49d5a5853fbe3c.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075326269.html
москва
женева (город)
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e1bd3f7b5c2ce9d264caeaae6459c0bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, женева (город), россия, дмитрий песков, мирный план сша по украине, украина, политика, владимир мединский, михаил галузин, переговоры по украине в женеве — 2026
Москва, Женева (город), Россия, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, Украина, Политика, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Российская делегация еще не вернулась из Женевы в Москву, заявил Песков

Песков: делегация, участвовавшая в переговорах в Женеве, пока не вернулась в РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегация РФ, участвовавшая в переговорах в Женеве, еще не прилетела в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Подождите, пока еще не долетела наша делегация", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает состоявшиеся переговоры.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Белом доме заявили о прогрессе на переговорах по Украине
Вчера, 22:08
 
МоскваЖенева (город)РоссияДмитрий ПесковМирный план США по УкраинеУкраинаПолитикаВладимир МединскийМихаил ГалузинПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала