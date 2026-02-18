https://ria.ru/20260218/delegatsiya-2075324587.html
Российская делегация еще не вернулась из Женевы в Москву, заявил Песков
Делегация РФ, участвовавшая в переговорах в Женеве, еще не прилетела в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:58:00+03:00
2026-02-18T21:58:00+03:00
2026-02-18T22:09:00+03:00
