В российской делегации оценили организацию работы в Женеве
В российской делегации оценили организацию работы в Женеве
Швейцария безупречно организовала визит и работу российской делегации в Женеве на переговорах по украинскому урегулированию, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.02.2026
В российской делегации оценили организацию работы в Женеве
В российской делегации назвали организацию работы в Женеве безупречной