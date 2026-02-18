Рейтинг@Mail.ru
В российской делегации оценили организацию работы в Женеве - РИА Новости, 18.02.2026
14:58 18.02.2026
В российской делегации оценили организацию работы в Женеве
Швейцария безупречно организовала визит и работу российской делегации в Женеве на переговорах по украинскому урегулированию, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
россия
женева (город)
швейцария
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
переговоры по украине в женеве — 2026
россия
женева (город)
швейцария
в мире, россия, женева (город), швейцария, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), переговоры по украине в женеве — 2026
В российской делегации оценили организацию работы в Женеве

Приезд российской делегации к отелю "Интерконтиненталь" в Женеве
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Швейцария безупречно организовала визит и работу российской делегации в Женеве на переговорах по украинскому урегулированию, сообщил РИА Новости источник в переговорной группе.
"Визит и работа организованы безупречно", - сказал собеседник агентства.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник рассказал о роли Швейцарии на переговорах по Украине
