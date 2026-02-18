Рейтинг@Mail.ru
13:08 18.02.2026
Российская делегация вернулась в отель после переговоров по Украине
Российская делегация вернулась в отель после переговоров по Украине
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Российская делегация вернулась в отель после переговоров с США и Украиной в Женеве, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Кортеж с российской делегацией вернулся в отель размещения после проведенных в среду переговоров с США и Украиной по вопросам украинского урегулирования.
Переговоры прошли в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. С российской стороны в них также участвовали замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Пресс-подход Мединского по итогам трехсторонней встречи России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве
УкраинаСШАВ миреРоссияМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Мирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
