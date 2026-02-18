https://ria.ru/20260218/delegatsiya-2075182024.html
Российская делегация вернулась в отель после переговоров по Украине
Российская делегация вернулась в отель после переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Российская делегация вернулась в отель после переговоров по Украине
Российская делегация вернулась в отель после переговоров с США и Украиной в Женеве, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:08:00+03:00
2026-02-18T13:08:00+03:00
2026-02-18T13:09:00+03:00
украина
сша
в мире
россия
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
мирный план сша по украине
переговоры по украине в женеве — 2026
украина
сша
россия
Украина, США, В мире, Россия, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Российская делегация вернулась в отель после переговоров по Украине
