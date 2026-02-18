Рейтинг@Mail.ru
Делегация США оставалась на площадке переговоров в Женеве еще 2,5 часа - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/delegatsija-2075238031.html
Делегация США оставалась на площадке переговоров в Женеве еще 2,5 часа
Делегация США оставалась на площадке переговоров в Женеве еще 2,5 часа - РИА Новости, 18.02.2026
Делегация США оставалась на площадке переговоров в Женеве еще 2,5 часа
Делегация США оставалась на площадке переговоров в Женеве еще 2,5 часа после отъезда российских представителей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:52:00+03:00
2026-02-18T15:52:00+03:00
в мире
сша
женева (город)
владимир мединский
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075197370_0:243:3071:1970_1920x0_80_0_0_9c2e7d177c84b8caccd24639c46237f5.jpg
https://ria.ru/20260218/ssha-2075229559.html
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075197370_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce2f7c63c8932c682de3c33e36d6e0c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, женева (город), владимир мединский, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, США, Женева (город), Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
Делегация США оставалась на площадке переговоров в Женеве еще 2,5 часа

РИА Новости: делегация США покинула площадку переговоров в Женеве через 2,5 часа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
Сотрудники полиции у отеля Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Делегация США оставалась на площадке переговоров в Женеве еще 2,5 часа после отъезда российских представителей, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры в Женеве по урегулированию завершены, они проходили 17-18 февраля.
Российская делегация покинула место проведения переговоров в 13.00 мск (11.00 женевского времени). Делегация США оставалась на площадке до 15.30 мск (13.30 женевского времени).
Российскую делегацию на прошедших в Женеве переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также приняли участие во встрече.
Ранее источник РИА Новости с переговорной группе сообщил, что российская делегация высоко оценила усилия швейцарской стороны по организации переговоров.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Захарова рассказала о месте Евросоюза в переговорах России и США
Вчера, 15:14
 
В миреСШАЖенева (город)Владимир МединскийСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала