https://ria.ru/20260218/delegatsija-2075238031.html
Делегация США оставалась на площадке переговоров в Женеве еще 2,5 часа
Делегация США оставалась на площадке переговоров в Женеве еще 2,5 часа - РИА Новости, 18.02.2026
Делегация США оставалась на площадке переговоров в Женеве еще 2,5 часа
Делегация США оставалась на площадке переговоров в Женеве еще 2,5 часа после отъезда российских представителей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:52:00+03:00
2026-02-18T15:52:00+03:00
2026-02-18T15:52:00+03:00
в мире
сша
женева (город)
владимир мединский
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075197370_0:243:3071:1970_1920x0_80_0_0_9c2e7d177c84b8caccd24639c46237f5.jpg
https://ria.ru/20260218/ssha-2075229559.html
сша
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075197370_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce2f7c63c8932c682de3c33e36d6e0c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, женева (город), владимир мединский, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, США, Женева (город), Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
Делегация США оставалась на площадке переговоров в Женеве еще 2,5 часа
РИА Новости: делегация США покинула площадку переговоров в Женеве через 2,5 часа