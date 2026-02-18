https://ria.ru/20260218/delegatsii-2075320673.html
Европейские делегации не допустили к переговорам в Женеве, сообщил источник
Европейские делегации не допустили к переговорам в Женеве, сообщил источник - РИА Новости, 18.02.2026
Европейские делегации не допустили к переговорам в Женеве, сообщил источник
Европейские делегации не допустили к переговорам по Украине в Женеве, в обсуждениях они участия не принимали, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
Европейские делегации не допустили к переговорам в Женеве, сообщил источник
РИА Новости: европейские делегации во время переговоров в Женеве сидели в отеле