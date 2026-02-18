Рейтинг@Mail.ru
Европейские делегации не допустили к переговорам в Женеве, сообщил источник - РИА Новости, 18.02.2026
21:25 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/delegatsii-2075320673.html
Европейские делегации не допустили к переговорам в Женеве, сообщил источник
Европейские делегации не допустили к переговорам в Женеве, сообщил источник - РИА Новости, 18.02.2026
Европейские делегации не допустили к переговорам в Женеве, сообщил источник
Европейские делегации не допустили к переговорам по Украине в Женеве, в обсуждениях они участия не принимали, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:25:00+03:00
2026-02-18T21:25:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
великобритания
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075247898_306:0:2765:1383_1920x0_80_0_0_a4c944044041340fb0408697de645436.jpg
https://ria.ru/20260217/ukraina-2075049037.html
украина
женева (город)
великобритания
в мире, украина, женева (город), великобритания, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Женева (город), Великобритания, Мирный план США по Украине
Европейские делегации не допустили к переговорам в Женеве, сообщил источник

РИА Новости: европейские делегации во время переговоров в Женеве сидели в отеле

Сотрудники полиции у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве после окончания переговоров представителей России, США и Украины
Сотрудники полиции у отеля Интерконтиненталь в Женеве после окончания переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве после окончания переговоров представителей России, США и Украины
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Европейские делегации не допустили к переговорам по Украине в Женеве, в обсуждениях они участия не принимали, сообщил источник РИА Новости.
Во вторник РИА Новости со ссылкой на источник передало, что переговоры советников по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии и Италии с делегациями Украины и США могут пройти во вторник на полях встречи по Украине в Женеве. Ранее источник РИА Новости сообщал, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине.
«
"Их не допустили, участия не принимали ни в трехсторонних, ни в двусторонних обсуждений", - сказал источник агентства.
В среду в гостинице InterContinental в Женеве завершились трехсторонние переговоры России, США, Украины по украинскому урегулированию.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
СМИ: Киев хочет встретиться с представителями ЕС после переговоров в Женеве
17 февраля, 19:20
 
В миреУкраинаЖенева (город)ВеликобританияМирный план США по Украине
 
 
