Путин в среду примет гендиректора АСИ Чупшеву - РИА Новости, 18.02.2026
12:23 18.02.2026
Путин в среду примет гендиректора АСИ Чупшеву
Путин в среду примет гендиректора АСИ Чупшеву - РИА Новости, 18.02.2026
Путин в среду примет гендиректора АСИ Чупшеву
Президент России Владимир Путин в среду примет гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву после заседания набсовета, заявил... РИА Новости, 18.02.2026
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
Новости
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин в среду примет гендиректора АСИ Чупшеву

Путин примет гендиректора АСИ Чупшеву после заседания набсовета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву после заседания набсовета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в среду соберет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), на котором обсудят итоги работы агентства за 2025 год, а также представят результаты Национального рейтинга качества жизни в регионах.
"Отдельно, как ожидается, Путин также примет сегодня Светлану Чупшеву по текущим делам АСИ после набсовета", - сказал Песков журналистам.
Песков добавил, что Путин в среду работает в Кремле.
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
