Путин в среду примет гендиректора АСИ Чупшеву
Путин в среду примет гендиректора АСИ Чупшеву - РИА Новости, 18.02.2026
Путин в среду примет гендиректора АСИ Чупшеву
Президент России Владимир Путин в среду примет гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву после заседания набсовета, заявил... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:23:00+03:00
2026-02-18T12:23:00+03:00
2026-02-18T12:23:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
2026
Путин в среду примет гендиректора АСИ Чупшеву
Путин примет гендиректора АСИ Чупшеву после заседания набсовета