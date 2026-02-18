Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Новороссийска задержали - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 18.02.2026 (обновлено: 21:14 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/chp-2075306387.html
Замглавы Новороссийска задержали
Замглавы Новороссийска задержали - РИА Новости, 18.02.2026
Замглавы Новороссийска задержали
Заместитель главы Новороссийска, руководитель управления строительства Роман Карагодин задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщили РИА... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T20:37:00+03:00
2026-02-18T21:14:00+03:00
происшествия
россия
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075306700_0:0:865:488_1920x0_80_0_0_4e2d13a0f0a4aeacf4e01bd7207435d5.jpg
https://ria.ru/20260217/smirnov-2074919683.html
россия
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075306700_131:0:794:497_1920x0_80_0_0_c3b809e8791a6eb22e2bd2a28db4c6dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Россия, Новороссийск, Краснодарский край
Замглавы Новороссийска задержали

Замглавы Новороссийска Карагодина задержали

© Фото : пресс-служба администрации НовороссийскаРоман Карагодин
Роман Карагодин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : пресс-служба администрации Новороссийска
Роман Карагодин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 18 фев – РИА Новости. Заместитель главы Новороссийска, руководитель управления строительства Роман Карагодин задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Роман Карагодин задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю", - сообщил собеседник агентства.
Карагодин был утвержден на должность заместителя главы Новороссийска в октябре 2025 года, он возглавлял управление капитального строительства города. В 2022-2024 годах, согласно открытым источникам, он возглавлял водоканал в городе Шахты Ростовской области. На данный момент страница с информацией о чиновнике отсутствует на сайте администрации Новороссийска.
Алексей Смирнов в суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Суд продлил арест курскому экс-губернатору Смирнову по делу о взятках
17 февраля, 12:02
 
ПроисшествияРоссияНовороссийскКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала