Замглавы Новороссийска задержали

Карагодин был утвержден на должность заместителя главы Новороссийска в октябре 2025 года, он возглавлял управление капитального строительства города. В 2022-2024 годах, согласно открытым источникам, он возглавлял водоканал в городе Шахты Ростовской области. На данный момент страница с информацией о чиновнике отсутствует на сайте администрации Новороссийска.