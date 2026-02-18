https://ria.ru/20260218/chp-2075306387.html
Замглавы Новороссийска задержали
Заместитель главы Новороссийска, руководитель управления строительства Роман Карагодин задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщили РИА... РИА Новости, 18.02.2026
Замглавы Новороссийска задержали
КРАСНОДАР, 18 фев – РИА Новости. Заместитель главы Новороссийска, руководитель управления строительства Роман Карагодин задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Роман Карагодин задержан сотрудниками УФСБ России
по Краснодарскому краю", - сообщил собеседник агентства.
Карагодин был утвержден на должность заместителя главы Новороссийска в октябре 2025 года, он возглавлял управление капитального строительства города. В 2022-2024 годах, согласно открытым источникам, он возглавлял водоканал в городе Шахты Ростовской области. На данный момент страница с информацией о чиновнике отсутствует на сайте администрации Новороссийска.