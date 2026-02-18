Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/chp-2075246461.html
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России - РИА Новости, 18.02.2026
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России
Количество совершенных киберпреступлений в России в прошлом году снизилось на 12% - до 663 тысяч, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов на форуме... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:27:00+03:00
2026-02-18T16:27:00+03:00
россия
андрей храпов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148109/82/1481098273_0:261:4967:3055_1920x0_80_0_0_89976b9d9873909d5279e0a14c47cea8.jpg
https://ria.ru/20260218/nabiullina-2075166819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148109/82/1481098273_273:0:4694:3316_1920x0_80_0_0_2bedbc2a6ea77c5ac8603169c1dd2303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей храпов, происшествия
Россия, Андрей Храпов, Происшествия
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России

МВД: число киберпреступлений в России в 2025 году снизилось на 12%

© Fotolia / peterzaydaХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Fotolia / peterzayda
Хакер за компьютером . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Количество совершенных киберпреступлений в России в прошлом году снизилось на 12% - до 663 тысяч, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Хочу сказать, что весь комплекс мер, который был принят и который заработал у нас в апреле со вступлением 41-ФЗ, оказал оздоровительный эффект... Общее количество киберпреступлений, совершенных в прошлом году, снизилось на 12% ... Общее количество - с 755 до 663 тысяч сократилось", - сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
В частности, число краж сократилось на 23,8% - до 80 тысяч, случаев мошенничества - на 9%, до 344 тысяч. А количество фактов неправомерного доступа к компьютерной информации снизилось почти вдвое - до 58 тысяч.
"Снижение материального ущерба, которое мы регистрируем - 189,5 миллиарда рублей против 205 миллиардов рублей", - добавил Храпов.
Наконец, количество потерпевших снизилось на 5,5% - до 534,5 тысячи человек.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Набиуллина заявила об "осторожном оптимизме" в борьбе с мошенниками
Вчера, 12:29
 
РоссияАндрей ХраповПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала