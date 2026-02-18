https://ria.ru/20260218/chp-2075246461.html
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России - РИА Новости, 18.02.2026
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России
Количество совершенных киберпреступлений в России в прошлом году снизилось на 12% - до 663 тысяч, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов на форуме... РИА Новости, 18.02.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Количество совершенных киберпреступлений в России в прошлом году снизилось на 12% - до 663 тысяч, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов на форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Хочу сказать, что весь комплекс мер, который был принят и который заработал у нас в апреле со вступлением 41-ФЗ, оказал оздоровительный эффект... Общее количество киберпреступлений, совершенных в прошлом году, снизилось на 12% ... Общее количество - с 755 до 663 тысяч сократилось", - сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
В частности, число краж сократилось на 23,8% - до 80 тысяч, случаев мошенничества - на 9%, до 344 тысяч. А количество фактов неправомерного доступа к компьютерной информации снизилось почти вдвое - до 58 тысяч.
"Снижение материального ущерба, которое мы регистрируем - 189,5 миллиарда рублей против 205 миллиардов рублей", - добавил Храпов
.
Наконец, количество потерпевших снизилось на 5,5% - до 534,5 тысячи человек.