В Ингушетии задержали школьницу по подозрению в краже 3200 долларов

НАЛЬЧИК, 18 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали старшеклассницу, которую подозревают в том, что она похитила сумку хозяйки одного из магазинов, в которой находились доллары и рубли на общую сумму более полумиллиона рублей, сообщило региональное МВД.

"Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Назрановскому району совместно с коллегами из ВОГ МВД по Республике Ингушетия по горячим следам раскрыли кражу сумки, в которой находились денежные средства в сумме 3200 долларов США и свыше 260 тысяч рублей, а также банковская карта и паспорт, принадлежащие владелице одного из магазинов сельского поселения Плиево", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали старшеклассницу одной из школ.

"Девушка призналась, что совершила кражу, воспользовавшись отсутствием хозяйки, которая в тот момент находилась в подсобке. Побоявшись, что дома чужую сумку с крупной суммой денег обнаружат родители, забрала ее с собой на занятия. Потратить ничего не успела. Краденое в полном объеме возвращено потерпевшей", - отметили в министерстве.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.