ГД одобрила проект о праве ЧОП использовать стрелковое оружие

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве специализированных частных охранных предприятий использовать стрелковое оружие для защиты охраняемых объектов на время проведения СВО.

Уточняется, что Росгвардия будет вправе принять решение о выдаче во временное пользование требуемых моделей боевого оружия и патронов к нему исходя из их наличия, а непосредственно выдача частным охранникам оружия будет осуществляться согласно соответствующему закону.