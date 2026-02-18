Рейтинг@Mail.ru
ГД одобрила проект о праве ЧОП использовать стрелковое оружие - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/chop-2075199268.html
ГД одобрила проект о праве ЧОП использовать стрелковое оружие
ГД одобрила проект о праве ЧОП использовать стрелковое оружие - РИА Новости, 18.02.2026
ГД одобрила проект о праве ЧОП использовать стрелковое оружие
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве специализированных частных охранных предприятий использовать стрелковое оружие для... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:02:00+03:00
2026-02-18T14:02:00+03:00
общество
россия
василий пискарев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20260218/gosduma-2075181866.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Василий Пискарев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ГД одобрила проект о праве ЧОП использовать стрелковое оружие

ГД одобрила проект о праве ЧОП использовать стрелковое оружие для защиты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве специализированных частных охранных предприятий использовать стрелковое оружие для защиты охраняемых объектов на время проведения СВО.
Проектом предлагается предоставить специализированным частным охранным организациям право получать и использовать для защиты охраняемых объектов боевое стрелковое оружие на период проведения СВО.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Госдума одобрила проект о профилактике уклонения от службы
Вчера, 13:08
Для получения оружия, предусматривается направление в Росгвардию мотивированного обращения, которое подлежит обязательному согласованию с управлением ФСБ по соответствующему субъекту РФ.
Уточняется, что Росгвардия будет вправе принять решение о выдаче во временное пользование требуемых моделей боевого оружия и патронов к нему исходя из их наличия, а непосредственно выдача частным охранникам оружия будет осуществляться согласно соответствующему закону.
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что возможность получения специализированными частными охранными организациями стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищённость критически важных объектов и работающих там граждан, усилить охрану важных объектов и территорий, реагировать на угрозы безопасности быстрее и эффективнее.
 
ОбществоРоссияВасилий ПискаревФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала