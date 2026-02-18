ГД одобрила проект о праве ЧОП использовать стрелковое оружие

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве специализированных частных охранных предприятий использовать стрелковое оружие для защиты охраняемых объектов на время проведения СВО.
Проектом предлагается предоставить специализированным частным охранным организациям право получать и использовать для защиты охраняемых объектов боевое стрелковое оружие на период проведения СВО.
Для получения оружия, предусматривается направление в Росгвардию мотивированного обращения, которое подлежит обязательному согласованию с управлением ФСБ по соответствующему субъекту РФ.
Уточняется, что Росгвардия будет вправе принять решение о выдаче во временное пользование требуемых моделей боевого оружия и патронов к нему исходя из их наличия, а непосредственно выдача частным охранникам оружия будет осуществляться согласно соответствующему закону.
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что возможность получения специализированными частными охранными организациями стрелкового оружия во временное пользование на период проведения СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищённость критически важных объектов и работающих там граждан, усилить охрану важных объектов и территорий, реагировать на угрозы безопасности быстрее и эффективнее.