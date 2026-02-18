Рейтинг@Mail.ru
Житель Челябинска рассказал, что сам предложил куратору места для взрыва - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/chelyabinsk-2075132964.html
Житель Челябинска рассказал, что сам предложил куратору места для взрыва
Житель Челябинска рассказал, что сам предложил куратору места для взрыва - РИА Новости, 18.02.2026
Житель Челябинска рассказал, что сам предложил куратору места для взрыва
Задержанный за планирование теракта по указке спецслужб Украины житель Челябинска рассказал, что сам предложил три места для взрыва, следует из видео,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:28:00+03:00
2026-02-18T10:28:00+03:00
челябинск
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075129299_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c3717a47f93cf0e0396b6dc1850e057.jpg
https://ria.ru/20260212/peterburg-2074029471.html
челябинск
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание жителя Челябинска, который готовил теракт под руководством украинских спецслужб
"Убить какого-либо высокопоставленного лица". Сотрудники ФСБ взяли жителя Челябинска 2007 года рождения, который готовил теракт под руководством украинских спецслужб. Он сам вышел с ними на контакт, вел дневник "на украинском языке" и успел накопить около 1,5 килограмм самодельной взрывчатки.
2026-02-18T10:28
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075129299_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e55aa4b9449d427dde586527f11131f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинск, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Челябинск, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Житель Челябинска рассказал, что сам предложил куратору места для взрыва

ФСБ: житель Челябинска предложил куратору с Украины три места для взрыва

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Задержанный за планирование теракта по указке спецслужб Украины житель Челябинска рассказал, что сам предложил три места для взрыва, следует из видео, опубликованного ФСБ России.
"Произвел разведку территории. У меня было несколько мест. Три места было, которые я же предложил, где можно было совершить взрыв", - сказал молодой человек.
Ранее ФСБ сообщила, что задержан житель Челябинска 2007 года рождения, планировавший теракт с использованием СВУ по указке украинских спецслужб, он признал вину.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Дело о теракте возбудили после поджога топливных колонок в Петербурге
12 февраля, 21:15
 
ЧелябинскУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала