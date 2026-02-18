Житель Челябинска рассказал, что сам предложил куратору места для взрыва

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Задержанный за планирование теракта по указке спецслужб Украины житель Челябинска рассказал, что сам предложил три места для взрыва, следует из видео, опубликованного ФСБ России.

"Произвел разведку территории. У меня было несколько мест. Три места было, которые я же предложил, где можно было совершить взрыв", - сказал молодой человек.