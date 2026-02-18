https://ria.ru/20260218/chelyabinsk-2075132964.html
Житель Челябинска рассказал, что сам предложил куратору места для взрыва
Житель Челябинска рассказал, что сам предложил куратору места для взрыва - РИА Новости, 18.02.2026
Житель Челябинска рассказал, что сам предложил куратору места для взрыва
Задержанный за планирование теракта по указке спецслужб Украины житель Челябинска рассказал, что сам предложил три места для взрыва
Задержание жителя Челябинска, который готовил теракт под руководством украинских спецслужб
"Убить какого-либо высокопоставленного лица". Сотрудники ФСБ взяли жителя Челябинска 2007 года рождения, который готовил теракт под руководством украинских спецслужб. Он сам вышел с ними на контакт, вел дневник "на украинском языке" и успел накопить около 1,5 килограмм самодельной взрывчатки.
Житель Челябинска рассказал, что сам предложил куратору места для взрыва
ФСБ: житель Челябинска предложил куратору с Украины три места для взрыва