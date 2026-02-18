https://ria.ru/20260218/chelyabinsk-2075127586.html
Кураторы предлагали жителю Челябинска убить высокопоставленное лицо
Кураторы предлагали жителю Челябинска убить высокопоставленное лицо - РИА Новости, 18.02.2026
Кураторы предлагали жителю Челябинска убить высокопоставленное лицо
Задержанный житель Челябинска заявил, что украинские кураторы предлагали ему убить высокопоставленное лицо, следует из видео, опубликованного ФСБ. РИА Новости, 18.02.2026
