https://ria.ru/20260218/cheljabinsk-2075128738.html
Мужчина, задержанный за планирование теракта в Челябинске, не был судим
Мужчина, задержанный за планирование теракта в Челябинске, не был судим - РИА Новости, 18.02.2026
Мужчина, задержанный за планирование теракта в Челябинске, не был судим
Житель Челябинска, задержанный ФСБ за планирование теракта с использованием СВУ по указке украинских спецслужб, ранее не был судим, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:10:00+03:00
2026-02-18T10:10:00+03:00
2026-02-18T10:10:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
https://ria.ru/20260114/terakty-2034839540.html
челябинск
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Челябинск, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мужчина, задержанный за планирование теракта в Челябинске, не был судим
Мужчина, задержанный ФСБ за планирование теракта в Челябинске, не был судим