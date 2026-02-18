Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, задержанный за планирование теракта в Челябинске, не был судим
10:10 18.02.2026
Мужчина, задержанный за планирование теракта в Челябинске, не был судим
происшествия
челябинск
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
челябинск
россия
украина
2026
1920
1920
true
происшествия, челябинск, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Челябинск, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев - РИА Новости. Житель Челябинска, задержанный ФСБ за планирование теракта с использованием СВУ по указке украинских спецслужб, ранее не был судим, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Судимостей не было", - сказал он, отвечая на вопрос о том, был ли судим задержанный.
Федеральной службой безопасности РФ задержан житель Челябинска, гражданин РФ, 2007 года рождения, который по заданию действующей под патронажем спецслужб Украины террористической организации планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Он арестован.
ПроисшествияЧелябинскРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
