Мужчина, задержанный за планирование теракта в Челябинске, не был судим

ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев - РИА Новости. Житель Челябинска, задержанный ФСБ за планирование теракта с использованием СВУ по указке украинских спецслужб, ранее не был судим, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Судимостей не было", - сказал он, отвечая на вопрос о том, был ли судим задержанный.