КАЗАНЬ, 18 фев – РИА Новости. Один человек пострадал при атаке БПЛА в Чебоксарах, он в состоянии средней тяжести в больнице, сообщает минздрав Чувашии.
Глава Чувашии Олег Николаев утром в среду сообщил, что беспилотники дважды атаковали республику - новоюжный район Чебоксар и деревню Яуши в Чебоксарском округе. По его информации, пострадавших нет, разрушений капитальных строений нет. В результате атаки повреждены несколько автомобилей.
"По оперативной информации в результате атаки БПЛА в городе Чебоксары пострадал один человек. В состоянии средней степени тяжести пациент доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вопрос оказания медицинской помощи находится на личном контроле главы Чувашии Олега Николаева.
