Один человек пострадал при атаке БПЛА в Чебоксарах - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 18.02.2026 (обновлено: 10:21 18.02.2026)
Один человек пострадал при атаке БПЛА в Чебоксарах
Один человек пострадал при атаке БПЛА в Чебоксарах - РИА Новости, 18.02.2026
Один человек пострадал при атаке БПЛА в Чебоксарах
Один человек пострадал при атаке БПЛА в Чебоксарах, он в состоянии средней тяжести в больнице, сообщает минздрав Чувашии. РИА Новости, 18.02.2026
чебоксары, происшествия, олег николаев (политик)
Чебоксары, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Олег Николаев (политик)
Один человек пострадал при атаке БПЛА в Чебоксарах

Один человек попал в больницу после атаки БПЛА в Чебоксарах

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
КАЗАНЬ, 18 фев – РИА Новости. Один человек пострадал при атаке БПЛА в Чебоксарах, он в состоянии средней тяжести в больнице, сообщает минздрав Чувашии.
Глава Чувашии Олег Николаев утром в среду сообщил, что беспилотники дважды атаковали республику - новоюжный район Чебоксар и деревню Яуши в Чебоксарском округе. По его информации, пострадавших нет, разрушений капитальных строений нет. В результате атаки повреждены несколько автомобилей.
"По оперативной информации в результате атаки БПЛА в городе Чебоксары пострадал один человек. В состоянии средней степени тяжести пациент доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вопрос оказания медицинской помощи находится на личном контроле главы Чувашии Олега Николаева.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧебоксарыПроисшествияОлег Николаев (политик)
 
 
