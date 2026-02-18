https://ria.ru/20260218/buddisty-2075121074.html
Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю
Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю - РИА Новости, 18.02.2026
Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю
Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю, отметив, что их организации вносят вклад в гармонизацию...
2026-02-18T09:24:00+03:00
2026-02-18T09:24:00+03:00
2026-02-18T09:24:00+03:00
Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю
Путин поздравил российских буддистов с наступлением Белого месяца
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю, отметив, что их организации вносят вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, а также в укрепление семейных ценностей и воспитание молодежи.
"Владимир Путин
поздравил буддистов России
с наступлением Белого месяца – Новым годом по лунному календарю", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте
Кремля.
Президент отметил, что буддисты бережно хранят богатое историческое, культурное, духовное наследие многих поколений предков, их самобытные обычаи и традиции.
"Буддийские организации принимают активное участие в общественной жизни страны, в реализации востребованных образовательных, благотворительных проектов, вносят деятельный вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление семейных ценностей и воспитание молодёжи", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент особо отметил действенную поддержку, которую буддийская община оказывает участникам СВО и их близким.
"И конечно, исключительно важна ваша искренняя забота о возрождении храмов и памятников архитектуры, строительстве новых обителей, просветительских центров", - отметил российский лидер.