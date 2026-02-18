Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю, отметив, что их организации вносят вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, а также в укрепление семейных ценностей и воспитание молодежи.

Президент отметил, что буддисты бережно хранят богатое историческое, культурное, духовное наследие многих поколений предков, их самобытные обычаи и традиции.

"Буддийские организации принимают активное участие в общественной жизни страны, в реализации востребованных образовательных, благотворительных проектов, вносят деятельный вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление семейных ценностей и воспитание молодёжи", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент особо отметил действенную поддержку, которую буддийская община оказывает участникам СВО и их близким.