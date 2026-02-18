Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/bryansk-2075277284.html
В Брянской области мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю
В Брянской области мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю - РИА Новости, 18.02.2026
В Брянской области мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю
Мирный житель ранен в результате удара дрона-камикадзе по автомобилю в селе Солова Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:57:00+03:00
2026-02-18T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20260218/svo-2075205355.html
брянская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю

В Брянской области мирный житель получил ранения при атаке БПЛА на автомобиль

ТУЛА, 18 фев – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате удара дрона-камикадзе по автомобилю в селе Солова Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Солова Стародубского муниципального округа. В результате намеренного и подлого удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель", - говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что мужчину доставили в медучреждение, где оказали всю необходимую помощь.
