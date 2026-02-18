Рейтинг@Mail.ru
Дело против командующего силами беспилотных систем ВСУ направили в суд - РИА Новости, 18.02.2026
11:13 18.02.2026
Дело против командующего силами беспилотных систем ВСУ направили в суд
Дело против командующего силами беспилотных систем ВСУ направили в суд
В суд направлено дело командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, заочно обвиняемого в теракте, жертвами которого стали российские журналисты,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:13:00+03:00
2026-02-18T11:13:00+03:00
Дело против командующего силами беспилотных систем ВСУ направили в суд

Генпрокуратура отправила в суд дело командующего силами БПЛА ВСУ Бровди

CC BY-SA 4.0 / Роберт Бровди (crop) / Роберт Бровди
Роберт Бровди - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Роберт Бровди (crop) /
Роберт Бровди. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В суд направлено дело командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, заочно обвиняемого в теракте, жертвами которого стали российские журналисты, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Роберта Бровди. Он обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)… Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе ГП РФ.
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой
27 марта 2025, 07:41
По версии следствия, в марте 2025 года Бровди, являясь командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, в интересах высшего военного и политического руководства Украины, преследуя цели дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ и воздействия на принятие ими решения о прекращении проведения СВО, организовал и совершил террористический акт.
В частности, он отдал заведомо незаконный приказ подчиненным военнослужащим о дистанционном минировании открытых участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области, в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка.
В указанное время при следовании автомобиля марки "УАЗ" в данном районе произошел подрыв транспортного средства, в результате которого погибла журналист "Первого канала" Анна Прокофьева. Оператору Дмитрию Волкову и трем сопровождавшим их лицам причинены телесные повреждения.
В связи с тем, что Бровди скрывается от следствия, он объявлен в международный розыск. Судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Здание Союза журналистов России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военкоров
15 декабря 2025, 05:52
 
