В Британии переполошились после предупреждения России об ответе на их план

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Британии испугались предупреждения МИД России о контрмерах против увеличения оборонных расходов Лондона, следует из статьи Daily Express.
"Россия выступила с пугающим предупреждением <…> в адрес Великобритании и (премьер-министра — прим. ред.) Кира Стармера в связи с его решением увеличить расходы на оборону", — говорится в материале.
В публикации отмечается, что в британском оборонном бюджете возник дефицит в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов, и Стармер призвал НАТО "увеличить траты и ускорить их".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики в среду заявила, что Москва вырабатывает ответные меры против роста оборонных расходов Британии. Захарова добавила, что стремление Стармера увеличить оборонные расходы страны полностью учитывается российскими ведомствами.
В понедельник главы генштабов Британии и Германии Ричард Найтон и Карстен Бройер в совместной статье для газеты Guardian призвали к большей милитаризации общества под предлогом якобы угрозы со стороны России. Отмечается, что новые угрозы, с которыми сталкивается Европа, требуют кардинальных изменений в обороне и безопасности.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.