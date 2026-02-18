Рейтинг@Mail.ru
Глава ВВС Британии рассказал о трудностях для военных на Крайнем Севере - РИА Новости, 18.02.2026
17:27 18.02.2026
Глава ВВС Британии рассказал о трудностях для военных на Крайнем Севере
Глава военно-воздушных сил Великобритании Харви Смит на фоне планов британских властей нарастить военное присутствие на Крайнем Севере признал, что у военных... РИА Новости, 18.02.2026
в мире, великобритания, ближний восток, европа, кир стармер, нато
В мире, Великобритания, Ближний Восток, Европа, Кир Стармер, НАТО
© Flickr / sjdunphyФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Flickr / sjdunphy
Флаг Великобритании . Архивное фото
ЛОНДОН, 18 фев - РИА Новости. Глава военно-воздушных сил Великобритании Харви Смит на фоне планов британских властей нарастить военное присутствие на Крайнем Севере признал, что у военных могут возникнуть трудности из-за неприспособленности к холодному климату.
"Крайний Север находится в центре нашего внимания, потому что это действительно сложный район для операций. Наши ВВС невероятно хорошо приспособились к операциям на Ближнем Востоке. Я знаю, что могу послать любую эскадрилью, и они смогут работать при температуре плюс 35 градусов, заставят самолеты работать и хорошо справятся с задачами. Но я не уверен на 100%, что мы смогли бы сделать это при минус 30 градусах", - сказал Смит газете Times.
Как отмечает издание, британским ВВС не хватает запасов теплой одежды и оборудования, необходимого для работы в постоянных холоде и темноте. Также могут возникнуть проблемы в работе истребителей и разведывательных самолетов из-за воздействия морозов на смазочные материалы и ледяных наростов.
В Королевских ВВС заявили газете, что проблема заключается в отсутствии достаточного количества материалов и оборудования, которые можно было бы предоставить военнослужащим в сжатые сроки.
Командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявило 11 февраля, что альянс запустил операцию "Арктический часовой" для усиления своего присутствия в регионе.
Британский премьер Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности объявил, что Великобритания в этом году перебросит в Северную Атлантику и на Крайний Север авианосную группу во главе с авианосцем HMS Prince of Wales. Группировка располагает самолетами F-35B Lightning II и вертолетами Merlin, Chinook, Apache и Wildcat.
Воздушная техника НАТО провалила учения на Балтике
