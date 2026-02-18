https://ria.ru/20260218/britaniya-2075191137.html
МИД предупредил о возможном ответе на рост оборонных расходов Британии
Стремление премьера Великобритании Кира Стармера увеличить оборонные расходы страны полностью учитывается российскими ведомствами, подбирается тактика... РИА Новости, 18.02.2026
МИД предупредил о возможном ответе на рост оборонных расходов Британии
