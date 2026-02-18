Рейтинг@Mail.ru
МИД предупредил о возможном ответе на рост оборонных расходов Британии
13:34 18.02.2026 (обновлено: 13:40 18.02.2026)
МИД предупредил о возможном ответе на рост оборонных расходов Британии
© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Стремление премьера Великобритании Кира Стармера увеличить оборонные расходы страны полностью учитывается российскими ведомствами, подбирается тактика контрусилий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Подобная деструктивная активность британских властей в полной мере учитывается как в работе МИД, так и другими компетентными ведомствами нашей страны. Делаются соответствующие выводы. Подпирается тактика и алгоритм контрусилий", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики, отвечая на вопрос о планах Лондона увеличить расходы на оборону.
Авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Британия перебросит авианосную группу в Северную Атлантику, заявил Стармер
14 февраля, 12:59
 
