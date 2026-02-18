https://ria.ru/20260218/bpla-2075261324.html
При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений нет после уничтожения украинских беспилотников над Смоленской областью, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 18.02.2026
