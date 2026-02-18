При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал

"Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА. Силами ПВО министерства обороны России на данный момент уничтожены еще 5 украинских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.