17:09 18.02.2026
При уничтожении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений нет после уничтожения украинских беспилотников над Смоленской областью, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 18.02.2026
россия, смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Смоленская область, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
БЕЛГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет после уничтожения украинских беспилотников над Смоленской областью, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.
Как сообщало Минобороны РФ, в среду за шесть часов средства ПВО уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России, из них шесть - в Смоленской области.
"Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА. Силами ПВО министерства обороны России на данный момент уничтожены еще 5 украинских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
