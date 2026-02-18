https://ria.ru/20260218/bpla-2075145586.html
В Белгородской области два человека пострадали при ударе дрона ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали при ударе дрона ВСУ - РИА Новости, 18.02.2026
В Белгородской области два человека пострадали при ударе дрона ВСУ
Женщина и мужчина пострадали в селе Верхопенье Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по частному дому, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
В Белгородской области два человека пострадали при ударе дрона ВСУ
Два человека ранены в белгородском селе после удара дрона ВСУ по частному дому