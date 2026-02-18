В Белгородской области два человека пострадали при ударе дрона ВСУ

«

"В селе Верхопенье Ивнянского округа беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадали два мирных жителя. Женщину с ожогом рук и ссадинами мягких тканей спины бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Мужчине оказана медицинская помощь на месте. От предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.