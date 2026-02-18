В зоне ЧС в Бодайбо к теплу подключены 122 дома

ИРКУТСК, 18 фев - РИА Новости. В зоне ЧС в городе Бодайбо, где устраняют аварию в системе ЖКХ, к теплу подключено 122 дома, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - 30 января были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 160 домов, где проживают свыше 1,3 тысячи человек, а также две школы. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На вечер 16 февраля к теплу были подключены 106 жилых домов и две школы. За сутки подключили еще 16 домов.
«
"С нарастающим итогом тепло восстановлено в 122 жилых домах, это 46 многоквартирных домов, 56 домов блокированной застройки и 20 индивидуальных дома. В них живут 1291 человек, в том числе 303 ребенка", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что накануне в городе произошла еще одна коммунальная авария за пределами зоны ЧС. Для устранения порыва на сетях горячего водоснабжения отключен центральный теплопункт №6. Под это отключение попадают 37 жилых домов, школа, два детских сада, Дом творчества и библиотека. По информации мэра Бодайбо и Бодайбинского района Евгения Юмашева, ремонтные работы должны завершить к 16.00 (11.00 мск).
Также в Бодайбо продолжают работать специалисты Фонда капитального ремонта Иркутской области. Вчера они заключили договор на капремонт 32 домов, попавших в зону ЧС. Начало восстановления запланировано на 27 февраля. Специалисты обновят сети теплоснабжения, холодного водоснабжения, электроснабжения, подвалы и отмостки.