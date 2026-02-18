В зоне ЧС в Бодайбо к теплу подключены 122 дома

«

"С нарастающим итогом тепло восстановлено в 122 жилых домах, это 46 многоквартирных домов, 56 домов блокированной застройки и 20 индивидуальных дома. В них живут 1291 человек, в том числе 303 ребенка", - написал Кобзев в Telegram-канале.