На Западе сделали заявление об уступках Украины после переговоров в Женеве
На Западе сделали заявление об уступках Украины после переговоров в Женеве
Украинцы могут пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, пишет Bloomberg. РИА Новости, 18.02.2026
На Западе сделали заявление об уступках Украины после переговоров в Женеве
Bloomberg: украинцы готовы к уступкам в обмен на гарантии безопасности