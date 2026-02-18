Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление об уступках Украины после переговоров в Женеве
10:12 18.02.2026 (обновлено: 17:13 18.02.2026)
На Западе сделали заявление об уступках Украины после переговоров в Женеве
Украинцы могут пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, пишет Bloomberg. РИА Новости, 18.02.2026
в мире, украина, женева (город), сша, дмитрий песков, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Женева (город), США, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинцы могут пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, пишет Bloomberg.
"После четырех лет изнурительных боевых действий украинцы, похоже, готовы смириться с потерей территорий в обмен на гарантии мира и безопасности", — говорится в публикации.
Накануне в Женеве завершился первый день переговоров с участием делегаций России, США и Украины. Как рассказал источник, они носили двусторонний и трехсторонний характер и были очень напряженными.
Всего встреча продлилась шесть часов и прошла на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что по итогам контактов во вторник новостей ждать не стоит, стороны продолжат работу в среду.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В мире Украина Женева (город) США Дмитрий Песков Вооруженные силы Украины Мирный план США по Украине
 
 
