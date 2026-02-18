https://ria.ru/20260218/bliny-2075093721.html
Врач рассказала, с какого возраста детям можно есть блины
Врач рассказала, с какого возраста детям можно есть блины
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Знакомство с блинами можно начинать с 1,5 лет, но более подходящий возраст - три года, рассказала РИА Новости доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.
"Блины можно давать детям, но не всем и не сразу. Большинство педиатров и гастроэнтерологов сходятся во мнении, что оптимальный возраст для первого знакомства с блинами - от 1,5 до двух лет. Однако некоторые специалисты называют более консервативный порог - три года", - рассказала Тарасова.
Как уточнила специалист, такие ограничения связаны с тем, что блины содержат ингредиенты, которые могут быть тяжелыми для незрелой пищеварительной системы: яйцо, молоко, мука, масло.
"Почему нельзя раньше: поджелудочная железа и печень ребенка до двух лет еще не полностью созрели для переваривания жирной и жареной пищи. Также в этом возрасте высокий риск аллергических реакций на белок коровьего молока и яйца, а еще блины имеют высокий гликемический индекс, что создает нагрузку на поджелудочную железу", - пояснила Тарасова.
Врач подчеркнула, что это блюдо нельзя назвать диетическим или обязательным для детского рациона. Блины - это скорее десерт или праздничное угощение, которое должно появляться на столе ребенка эпизодически.