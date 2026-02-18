Рейтинг@Mail.ru
Окружение Блиновской опровергло информацию о ее болезни в колонии
17:25 18.02.2026
Окружение Блиновской опровергло информацию о ее болезни в колонии
происшествия, владимирская область, москва, елена блиновская
Происшествия, Владимирская область, Москва, Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Информация о том, что блогер Елена Блиновская попала в лазарет исправительной колонии с подозрением на воспаление легких, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил информацию о том, что Блиновская оказалась в лазарете ИК-1 во Владимирской области на фоне коммунальной аварии. Сообщалось, что 10 февраля в регионе произошла авария на теплотрассе, из-за которой в колонии на трое суток пропало отопление при морозах до минус 15 градусов. По неподтвержденным данным, не менее 20 заключенных обратились к медикам с жалобами на симптомы ОРВИ.
"По поводу здоровья — это всё не соответствует действительности. На днях у нее было свидание, никаких проблем со здоровьем не наблюдалось", - заявил собеседник агентства.
Адвокат Блиновской Наталия Сальникова в беседе с РИА Новости заявила, что не может подтвердить появившуюся информацию. "Я не могу это подтвердить или опровергнуть. Такого нет", - сказала защитник.
Блиновская отбывает наказание в колонии общего режима с марта 2025 года. Савеловский суд Москвы приговорил ее к 4,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализацию денежных средств.
Модель, блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В СПЧ предложили амнистировать Блиновскую к 8 марта
ПроисшествияВладимирская областьМоскваЕлена Блиновская
 
 
