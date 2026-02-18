Окружение Блиновской опровергло информацию о ее болезни в колонии

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Информация о том, что блогер Елена Блиновская попала в лазарет исправительной колонии с подозрением на воспаление легких, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил информацию о том, что Блиновская оказалась в лазарете ИК-1 во Владимирской области на фоне коммунальной аварии. Сообщалось, что 10 февраля в регионе произошла авария на теплотрассе, из-за которой в колонии на трое суток пропало отопление при морозах до минус 15 градусов. По неподтвержденным данным, не менее 20 заключенных обратились к медикам с жалобами на симптомы ОРВИ.

"По поводу здоровья — это всё не соответствует действительности. На днях у нее было свидание, никаких проблем со здоровьем не наблюдалось", - заявил собеседник агентства.

Адвокат Блиновской Наталия Сальникова в беседе с РИА Новости заявила, что не может подтвердить появившуюся информацию. "Я не могу это подтвердить или опровергнуть. Такого нет", - сказала защитник.