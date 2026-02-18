https://ria.ru/20260218/blinovskaya-2075266461.html
Окружение Блиновской опровергло информацию о ее болезни в колонии
Окружение Блиновской опровергло информацию о ее болезни в колонии - РИА Новости, 18.02.2026
Окружение Блиновской опровергло информацию о ее болезни в колонии
Информация о том, что блогер Елена Блиновская попала в лазарет исправительной колонии с подозрением на воспаление легких, не соответствует действительности,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:25:00+03:00
2026-02-18T17:25:00+03:00
2026-02-18T17:25:00+03:00
происшествия
владимирская область
москва
елена блиновская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999116950_0:23:1066:623_1920x0_80_0_0_ce99c02dcac8fa74b038799a4e92d619.jpg
https://ria.ru/20260213/blinovskaya-2074195968.html
владимирская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999116950_29:0:1037:756_1920x0_80_0_0_21f9b70a8d554c888c223f050710d5b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, москва, елена блиновская
Происшествия, Владимирская область, Москва, Елена Блиновская
Окружение Блиновской опровергло информацию о ее болезни в колонии
РИА Новости: окружение Блиновской опровергло информацию о ее болезни в колонии
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Информация о том, что блогер Елена Блиновская попала в лазарет исправительной колонии с подозрением на воспаление легких, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Telegram-канал Mash
сообщил информацию о том, что Блиновская
оказалась в лазарете ИК-1 во Владимирской области
на фоне коммунальной аварии. Сообщалось, что 10 февраля в регионе произошла авария на теплотрассе, из-за которой в колонии на трое суток пропало отопление при морозах до минус 15 градусов. По неподтвержденным данным, не менее 20 заключенных обратились к медикам с жалобами на симптомы ОРВИ.
"По поводу здоровья — это всё не соответствует действительности. На днях у нее было свидание, никаких проблем со здоровьем не наблюдалось", - заявил собеседник агентства.
Адвокат Блиновской Наталия Сальникова в беседе с РИА Новости заявила, что не может подтвердить появившуюся информацию. "Я не могу это подтвердить или опровергнуть. Такого нет", - сказала защитник.
Блиновская отбывает наказание в колонии общего режима с марта 2025 года. Савеловский суд Москвы
приговорил ее к 4,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализацию денежных средств.