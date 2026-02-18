Меры безопасности в связи с переговорами в Женеве остаются усиленными

ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Дипломатическая полиция Женевы сообщила РИА Новости, что меры безопасности в связи с переговорами по Украине остаются усиленными во второй день встреч.

"Да, все по-прежнему", - ответили в полиции на вопрос, остаются ли усиленными меры безопасности в связи с переговорами по Украине в Женеве.