Меры безопасности в связи с переговорами в Женеве остаются усиленными
Дипломатическая полиция Женевы сообщила РИА Новости, что меры безопасности в связи с переговорами по Украине остаются усиленными во второй день встреч. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T09:38:00+03:00
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Дипломатическая полиция Женевы сообщила РИА Новости, что меры безопасности в связи с переговорами по Украине остаются усиленными во второй день встреч.
В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры по Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
"Да, все по-прежнему", - ответили в полиции на вопрос, остаются ли усиленными меры безопасности в связи с переговорами по Украине в Женеве.