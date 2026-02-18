Рейтинг@Mail.ru
09:38 18.02.2026 (обновлено: 09:39 18.02.2026) дополняется ...
Меры безопасности в связи с переговорами в Женеве остаются усиленными
женева (город), украина, мирный план сша по украине, в мире
Женева (город), Украина, Мирный план США по Украине, В мире
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве во время проведения переговоров представителей России, США и Украины
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве во время проведения переговоров представителей России, США и Украины
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Дипломатическая полиция Женевы сообщила РИА Новости, что меры безопасности в связи с переговорами по Украине остаются усиленными во второй день встреч.
В Женеве 17-18 февраля проходят переговоры по Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
"Да, все по-прежнему", - ответили в полиции на вопрос, остаются ли усиленными меры безопасности в связи с переговорами по Украине в Женеве.
 
Женева (город)УкраинаМирный план США по УкраинеВ мире
 
 
