Над Россией за шесть часов уничтожили 120 украинских дронов
Над Россией за шесть часов уничтожили 120 украинских дронов - РИА Новости, 18.02.2026
Над Россией за шесть часов уничтожили 120 украинских дронов
Средства ПВО уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за шесть часов, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 18.02.2026
