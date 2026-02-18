Над Россией за шесть часов уничтожили 120 украинских дронов

«

"Восемнадцатого февраля текущего года в период с 14.00 до 20.00 (мск) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 81 БПЛА - над территорией Брянской области, 22 БПЛА - над территорией Смоленской области, пять БПЛА - над территорией Курской области, пять БПЛА - над территорией Новгородской области, два БПЛА - над территорией Тверской области, два БПЛА - над территорией Московского региона, два БПЛА - над территорией Калужской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.