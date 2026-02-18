Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами уничтожили 52 украинских беспилотника - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 18.02.2026 (обновлено: 14:23 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/bespilotniki-2075206033.html
Над российскими регионами уничтожили 52 украинских беспилотника
Над российскими регионами уничтожили 52 украинских беспилотника - РИА Новости, 18.02.2026
Над российскими регионами уничтожили 52 украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за шесть часов, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:16:00+03:00
2026-02-18T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
калужская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e9e839e7924429e5793f87a3a55e1eb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
калужская область
россия, безопасность, брянская область, калужская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Калужская область, Вооруженные силы Украины
Над российскими регионами уничтожили 52 украинских беспилотника

МО: силы ПВО за шесть часов сбили над российскими регионами 52 украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за шесть часов, сообщило журналистам Минобороны РФ.
«

"Восемнадцатого февраля текущего года в период с 8.00 до 14.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 32 БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Калужской области, шесть БПЛА – над территорией Смоленской области, шесть БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрянская областьКалужская областьВооруженные силы Украины
 
 
