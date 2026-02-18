Над российскими регионами уничтожили 52 украинских беспилотника

«

"Восемнадцатого февраля текущего года в период с 8.00 до 14.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 32 БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Калужской области, шесть БПЛА – над территорией Смоленской области, шесть БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.