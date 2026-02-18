https://ria.ru/20260218/bespilotniki-2075206033.html
Над российскими регионами уничтожили 52 украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за шесть часов, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:23:00+03:00
2026
