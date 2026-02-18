В Белгородской области сбили около ста украинских беспилотников за сутки

БЕЛГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Около 100 украинских беспилотников за прошедшие сутки подавлены и сбиты над Белгородской областью, пострадали девять мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, за минувшие сутки 63 населенных пункта в 12 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины . Было выпущено 36 снарядов, зафиксированы атаки не менее 178 беспилотников, из них 99 сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 16 частных домовладениях, объектах энергетической инфраструктуры, двух коммерческих и одном социальном объектах, четырех предприятиях, складе и 27 транспортных средствах.

"Белгород подвергся ракетному обстрелу, в ходе которого выпущено 6 боеприпасов. Также над городом сбит БПЛА самолётного типа… В Белгородском округе… в ходе ракетного обстрела выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 39 беспилотников, 23 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на коммерческий объект ранены три человека… В посёлке в результате детонации ещё одного БПЛА женщина получила баротравму", - написал Гладков в своем Telegram-канале

Он добавил, что Валуйский и Волоконовский округа атакованы не менее 13 беспилотниками, 9 из которых сбиты и подавлены, по Грайворонскому округу выпущено 20 боеприпасов и нанесены удары 16 беспилотников, 2 из которых сбиты, пострадал мужчина. По словам главы области, Новооскольский и Прохоровский округа подверглись атакам 10 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО, в Ивнянском округе в результате атаки беспилотника на частный дом пострадали два человека.

Ракитянский округ атакован 2 беспилотниками, один из которых сбит, ранен мужчина, по Шебекинскому округу произведены атаки 26 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты, пострадал мужчина, уточнил губернатор.

"В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Романовка, Сергиевка, хуторам Архипов и Савченко выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары 68 беспилотников, 37 из которых подавлены и сбиты… Над Чернянским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа", - заявил Гладков.