Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, где произведено более половины дронов ВСУ - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:45 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/bespilotniki-2075101751.html
Эксперт рассказал, где произведено более половины дронов ВСУ
Эксперт рассказал, где произведено более половины дронов ВСУ - РИА Новости, 18.02.2026
Эксперт рассказал, где произведено более половины дронов ВСУ
Более половины беспилотников, которые применяются украинскими военными, производятся в западных странах, рассказал РИА Новости замгендиректора предприятия... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T04:45:00+03:00
2026-02-18T04:45:00+03:00
в мире
украина
дмитрий садовник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/55585/17/555851766_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_dd476ab035478da0f83adf8bbe86cea2.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2074032866.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/55585/17/555851766_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_bf0d1e4f92d60328d7e458ae37e15d81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий садовник, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Дмитрий Садовник, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал, где произведено более половины дронов ВСУ

Садовник: более половины используемых ВСУ беспилотников производятся на Западе

© Фото : пресс-служба ВДВБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : пресс-служба ВДВ
Беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Более половины беспилотников, которые применяются украинскими военными, производятся в западных странах, рассказал РИА Новости замгендиректора предприятия дрондетектора "Тень" Дмитрий Садовник.
"Беспилотников больше иностранного типа, которые видно, что это точно сделано не на Украине, то есть технологии достаточно высокие. 60% где-то западного производства, 40% - отечественного (украинского - ред.)", - сказал Садовник.
Он добавил, что ВСУ применяют и беспилотники "кустарного" производства.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Европа пообещала выделить сотни миллионов долларов на оружие для Украины
12 февраля, 21:26
 
В миреУкраинаДмитрий СадовникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала