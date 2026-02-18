https://ria.ru/20260218/bespilotniki-2075101751.html
Эксперт рассказал, где произведено более половины дронов ВСУ
Эксперт рассказал, где произведено более половины дронов ВСУ - РИА Новости, 18.02.2026
Эксперт рассказал, где произведено более половины дронов ВСУ
Более половины беспилотников, которые применяются украинскими военными, производятся в западных странах, рассказал РИА Новости замгендиректора предприятия...
украина
