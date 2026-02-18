https://ria.ru/20260218/belorussiya-2075273432.html
Источник: оппозиция пытается исключить Белоруссию из мирного процесса
Белорусская оппозиция, обсуждавшая с Владимиром Зеленским украинские санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, надеется таким образом исключить РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:46:00+03:00
2026-02-18T17:46:00+03:00
2026-02-18T17:50:00+03:00
белоруссия
в мире
минск
украина
александр лукашенко
владимир зеленский
светлана тихановская
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Белорусская оппозиция, обсуждавшая с Владимиром Зеленским украинские санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, надеется таким образом исключить Минск из мирных переговоров по Украине и другим темам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.
В среду Зеленский
подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии
.
По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский и одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская
впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе
. По данным источника РИА Новости, там обсуждались в том числе санкции против Лукашенко
.
"Ключевая цель команды Тихановской – окончательно вывести белорусского лидера за рамки любых потенциальных переговорных форматов по урегулированию конфликта. Примечательно, что это полностью соответствует интересам не только Украины
, но и Польши
и Литвы
– стран, которые никогда не смогут претендовать на статус площадки для проведения такого уровня переговоров или саммитов", - сказал агентству источник в белорусской оппозиции.
По его данным, в белорусской оппозиции опасаются, что Минск
рассматривается как одна из возможных площадок переговоров между Москвой
и Киевом
, а также между Москвой и Вашингтоном
. Санкции против Лукашенко должны, по замыслу белорусской оппозиции, такие контакты затруднить.
Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что киевский режим хочет возбудить дело и начать уголовное преследование Лукашенко. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя РИА Новости эти сообщения, заявила, что в Минске ничего о таких намерениях не знают, и "это мало волнует".