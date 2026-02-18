Источник: оппозиция пытается исключить Белоруссию из мирного процесса

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Белорусская оппозиция, обсуждавшая с Владимиром Зеленским украинские санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, надеется таким образом исключить Минск из мирных переговоров по Украине и другим темам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.

Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что киевский режим хочет возбудить дело и начать уголовное преследование Лукашенко. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя РИА Новости эти сообщения, заявила, что в Минске ничего о таких намерениях не знают, и "это мало волнует".