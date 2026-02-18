Рейтинг@Mail.ru
Источник: оппозиция пытается исключить Белоруссию из мирного процесса
Источник: оппозиция пытается исключить Белоруссию из мирного процесса
Источник: оппозиция пытается исключить Белоруссию из мирного процесса

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии на здании Генерального консульства Республики Беларусь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Белорусская оппозиция, обсуждавшая с Владимиром Зеленским украинские санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, надеется таким образом исключить Минск из мирных переговоров по Украине и другим темам, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами белорусской оппозиции.
В среду Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии.
Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Украинский политик объяснил, почему Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Вчера, 14:23
По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский и одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе. По данным источника РИА Новости, там обсуждались в том числе санкции против Лукашенко.
"Ключевая цель команды Тихановской – окончательно вывести белорусского лидера за рамки любых потенциальных переговорных форматов по урегулированию конфликта. Примечательно, что это полностью соответствует интересам не только Украины, но и Польши и Литвы – стран, которые никогда не смогут претендовать на статус площадки для проведения такого уровня переговоров или саммитов", - сказал агентству источник в белорусской оппозиции.
По его данным, в белорусской оппозиции опасаются, что Минск рассматривается как одна из возможных площадок переговоров между Москвой и Киевом, а также между Москвой и Вашингтоном. Санкции против Лукашенко должны, по замыслу белорусской оппозиции, такие контакты затруднить.
Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что киевский режим хочет возбудить дело и начать уголовное преследование Лукашенко. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя РИА Новости эти сообщения, заявила, что в Минске ничего о таких намерениях не знают, и "это мало волнует".
Белорусский депутат прокомментировал санкции Украины против Лукашенко
Белорусский депутат прокомментировал санкции Украины против Лукашенко
Вчера, 12:54
 
БелоруссияВ миреМинскУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийСветлана Тихановская
 
 
