В Минске заявили, что санкции Киева не отразятся на внешней политике

МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Санкции Киева против президента Белоруссии Александра Лукашенко не скажутся на белорусской внешней политике и отношениях Минска с союзниками, заявил РИА Новости член комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Александр Шпаковский.

В среду Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии

"На белорусской внешней политике, на наших отношениях с союзниками, на наших отношениях с теми государствами, с которыми у нас достаточно сложные коммуникации, но мы ведем переговоры, в том числе с западными странами, это никак не отразится", - сказал Шпаковский.

По его словам, для Белоруссии эти заявления не значат ровным счетом ничего.

"Все понимают, что Зеленский - это политический труп. Вопрос лишь во времени, когда будет зафиксирована физическая смерть этого, скажем так, персонажа, волею трагической судьбы украинского народа оказавшегося во главе такого большого государства и втянувшего его в войну, вопреки своим первоначальным обещаниям", - сказал депутат.