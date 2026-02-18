https://ria.ru/20260218/belorussija-2075170911.html
В Минске заявили, что санкции Киева не отразятся на внешней политике
В Минске заявили, что санкции Киева не отразятся на внешней политике
В Минске заявили, что санкции Киева не отразятся на внешней политике
МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Санкции Киева против президента Белоруссии Александра Лукашенко не скажутся на белорусской внешней политике и отношениях Минска с союзниками, заявил РИА Новости член комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Александр Шпаковский.
В среду Владимир Зеленский
подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии
"На белорусской внешней политике, на наших отношениях с союзниками, на наших отношениях с теми государствами, с которыми у нас достаточно сложные коммуникации, но мы ведем переговоры, в том числе с западными странами, это никак не отразится", - сказал Шпаковский.
По его словам, для Белоруссии эти заявления не значат ровным счетом ничего.
"Все понимают, что Зеленский - это политический труп. Вопрос лишь во времени, когда будет зафиксирована физическая смерть этого, скажем так, персонажа, волею трагической судьбы украинского народа оказавшегося во главе такого большого государства и втянувшего его в войну, вопреки своим первоначальным обещаниям", - сказал депутат.
Шпаковский отметил незаконность нахождения Зеленского у власти. "Мы понимаем, что Зеленский на сегодняшний день фактически узурпатор. У власти он находится незаконно. Срок его президентских полномочий истек. И фактически единственное, чем он объясняет продолжение нахождения у власти, это боевые действия, которые Зеленский максимально затягивает", - сказал депутат.