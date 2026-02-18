В Белгороде после ракетной атаки загорелась крыша многоквартирного дома

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На кровле многоквартирного дома в Белгороде произошло возгорание от падения фрагментов сбитых воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее в ночь на среду город и сопряженный с ним муниципальный округ подверглись ракетному обстрелу. По предварительным данным, пострадавших нет, но есть повреждения объектов инфраструктуры.