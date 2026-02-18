https://ria.ru/20260218/belgorod-2075091340.html
В Белгороде после ракетной атаки загорелась крыша многоквартирного дома
Гладков сообщил о возгорании на кровле многоквартирного дома в Белгороде
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На кровле многоквартирного дома в Белгороде произошло возгорание от падения фрагментов сбитых воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее в ночь на среду город и сопряженный с ним муниципальный округ подверглись ракетному обстрелу. По предварительным данным, пострадавших нет, но есть повреждения объектов инфраструктуры.
"В Белгороде
от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома — возгорание ликвидировано", — написал глава региона на платформе Max
.
Мэр города Валетин Демидов, в свою очередь, рассказал о повреждении технического этажа в многоквартирном доме.
Кроме того, как добавил Гладков
, в селе Таврово Белгородского округа получило урон остекление коммерческого объекта.
Аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела.
В ответ на атаки ВСУ
российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.