Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде после ракетной атаки загорелась крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:51 18.02.2026 (обновлено: 05:47 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/belgorod-2075091340.html
В Белгороде после ракетной атаки загорелась крыша многоквартирного дома
В Белгороде после ракетной атаки загорелась крыша многоквартирного дома - РИА Новости, 18.02.2026
В Белгороде после ракетной атаки загорелась крыша многоквартирного дома
На кровле многоквартирного дома в Белгороде произошло возгорание от падения фрагментов сбитых воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T01:51:00+03:00
2026-02-18T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_6:98:2413:1452_1920x0_80_0_0_963e56a35d75337b0429619f6d99db82.jpg
https://ria.ru/20260213/belgorod-2074308810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Белгороде после ракетной атаки загорелась крыша многоквартирного дома

Гладков сообщил о возгорании на кровле многоквартирного дома в Белгороде

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На кровле многоквартирного дома в Белгороде произошло возгорание от падения фрагментов сбитых воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее в ночь на среду город и сопряженный с ним муниципальный округ подверглись ракетному обстрелу. По предварительным данным, пострадавших нет, но есть повреждения объектов инфраструктуры.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Белгород
13 февраля, 22:48
Белгороде от падения фрагментов сбитых воздушных целей произошло возгорание на кровле многоквартирного дома — возгорание ликвидировано", — написал глава региона на платформе Max.
Мэр города Валетин Демидов, в свою очередь, рассказал о повреждении технического этажа в многоквартирном доме.
Кроме того, как добавил Гладков, в селе Таврово Белгородского округа получило урон остекление коммерческого объекта.
Аварийные и оперативные бригады занимаются ликвидацией последствий обстрела.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала