Белгород подвергся ракетному обстрелу, сообщил Гладков
Белгород подвергся ракетному обстрелу, сообщил Гладков - РИА Новости, 18.02.2026
Белгород подвергся ракетному обстрелу, сообщил Гладков
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, предварительно, пострадавших нет, есть повреждения объектов инфраструктуры, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
белгород
Гладков: в Белгороде после ракетного обстрела повреждены объекты инфраструктуры