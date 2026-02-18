Белгород подвергся ракетному обстрелу, сообщил Гладков

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, предварительно, пострадавших нет, есть повреждения объектов инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, есть повреждения объектов инфраструктуры - их масштаб будет окончательно ясен в светлое время суток.