Исчезновение отменяется: крупный бизнес поможет спасти снежного барса

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. "Татспиртпром", "Пятерочка" и "Перекресток" заключили соглашение с Центром сохранения биологического разнообразия "Снежный Барс" о финансировании научной программы по изучению и восстановлению популяции ирбиса на Алтае, передает корреспондент РИА Новости.

В рамках инициативы планируется активизировать научные исследования занесенного в Красную книгу хищника, а также предпринять меры для сохранения и увеличения его численности в дикой природе. Одной из важнейших составляющих инициативы станет защита среды обитания барса и минимизация негативного воздействия человека на природу. Особое внимание также будет уделяться развитию системы мониторинга и экологическому просвещению населения.

По словам генерального директора "Татспиртпром" Руслана Максудова, финансовая поддержка будет направлена Центру "Снежный Барс", расположенному в Республике Алтай. В частности, деньги пойдут на развитие инфраструктуры Центра, закупку кормов и модернизацию вольеров. Поддержка также включает приобретение лабораторного, ветеринарного и мониторингового оборудования, реактивов и специализированных препаратов, а также обеспечение перевозки животных.

"Проект "Сохраним снежных барсов на Алтае вместе" имеет важное значение не только для российского научного сообщества, но и для всех стран ареала обитания этого редчайшего вида животных. Мы объединяем усилия как бизнес-сообщества, так и наших потребителей. Алтай – это место силы, и вместе мы большая сила, которая справится с этой задачей", - заявил Максудов.

В свою очередь, управляющий директор торговой сети "Пятерочка" Владислав Курбатов отметил, что сохранение снежного барса — это вклад не только в защиту редкого вида, но и в устойчивость горных экосистем, от состояния которых зависит благополучие будущих поколений.

"Объединяя усилия государства, бизнеса и ученых, мы содействуем сохранению уникальной природы России и формированию осознанного отношения общества к вопросам экологии. Для нас это не разовая инициатива, а часть системной работы в направлении устойчивого развития, находящей отклик у наших покупателей", - пояснил топ-менеджер.

Директор научно-исследовательского центра "Снежный Барс" Вячеслав Долгов рассказал, как будет организована работа по изучению и восстановлению популяции снежных барсов. На первом этапе хищники будут жить в индивидуальных вольерах площадью по 400 квадратных метров с рельефом и пещерой-укрытием. На втором этапе, когда наладится стабильная рождаемость, новое поколение барсов переведут в расширенные вольеры (площадью несколько гектаров), где они будут учиться самостоятельно охотиться. На третьем этапе готовые к самостоятельной жизни ирбисы будут выпущены в дикую природу, в заповедники.