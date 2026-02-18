Набиуллина рассказала, сколько мошеннических операций останавливают банки

"Если полнее наша база, то другие банки, которые получают от нее информацию из этой базы, могут более эффективно пресекать мошеннические операции. Крупнейшие банки, используя в том числе сведения из этой базы, ежемесячно приостанавливают около 330 тысяч мошеннических операций", - добавила она.