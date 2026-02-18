Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала, сколько мошеннических операций останавливают банки - РИА Новости, 18.02.2026
13:09 18.02.2026
Набиуллина рассказала, сколько мошеннических операций останавливают банки
Набиуллина рассказала, сколько мошеннических операций останавливают банки
Крупные российские банки ежемесячно останавливают около 330 тысяч мошеннических операций, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:09:00+03:00
2026-02-18T13:09:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
https://ria.ru/20260218/nabiullina-2075166819.html
экономика, эльвира набиуллина
Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала, сколько мошеннических операций останавливают банки

Набиуллина: банки ежемесячно останавливают около 330 тыс мошеннических операций

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Крупные российские банки ежемесячно останавливают около 330 тысяч мошеннических операций, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Дело в том, что продолжает расти доля мошеннических операций, которые попадают в нашу статистику… Мы второй год активно работаем с банками, которые раньше по тем или иным причинам не сообщали о мошеннических операциях", - сообщила Набиуллина.
По ее словам, сыграла свою роль спецкнопка, которая существует в приложениях крупных банков.
"Если полнее наша база, то другие банки, которые получают от нее информацию из этой базы, могут более эффективно пресекать мошеннические операции. Крупнейшие банки, используя в том числе сведения из этой базы, ежемесячно приостанавливают около 330 тысяч мошеннических операций", - добавила она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
