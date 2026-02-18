https://ria.ru/20260218/banki-2075182463.html
Набиуллина рассказала, сколько мошеннических операций останавливают банки
Набиуллина рассказала, сколько мошеннических операций останавливают банки - РИА Новости, 18.02.2026
Набиуллина рассказала, сколько мошеннических операций останавливают банки
Крупные российские банки ежемесячно останавливают около 330 тысяч мошеннических операций, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.02.2026
экономика
эльвира набиуллина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Крупные российские банки ежемесячно останавливают около 330 тысяч мошеннических операций, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Дело в том, что продолжает расти доля мошеннических операций, которые попадают в нашу статистику… Мы второй год активно работаем с банками, которые раньше по тем или иным причинам не сообщали о мошеннических операциях", - сообщила Набиуллина
.
По ее словам, сыграла свою роль спецкнопка, которая существует в приложениях крупных банков.
"Если полнее наша база, то другие банки, которые получают от нее информацию из этой базы, могут более эффективно пресекать мошеннические операции. Крупнейшие банки, используя в том числе сведения из этой базы, ежемесячно приостанавливают около 330 тысяч мошеннических операций", - добавила она.