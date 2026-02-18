https://ria.ru/20260218/avtomobil-2075325970.html
На востоке Москвы загорелся легковой автомобиль
Возгорание легкового автомобиля площадью четыре "квадрата" произошло на Уссурийской улице на востоке Москвы, пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили... РИА Новости, 18.02.2026
РИА Новости: на Уссурийской улице в Москве загорелась машина, пострадавших нет