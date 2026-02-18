Рейтинг@Mail.ru
На востоке Москвы загорелся легковой автомобиль
22:06 18.02.2026
На востоке Москвы загорелся легковой автомобиль
На востоке Москвы загорелся легковой автомобиль
Возгорание легкового автомобиля площадью четыре "квадрата" произошло на Уссурийской улице на востоке Москвы, пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили... РИА Новости, 18.02.2026
происшествия, москва, россия
На востоке Москвы загорелся легковой автомобиль

РИА Новости: на Уссурийской улице в Москве загорелась машина, пострадавших нет

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Возгорание легкового автомобиля площадью четыре "квадрата" произошло на Уссурийской улице на востоке Москвы, пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
"В 20.20 поступило сообщение о пожаре по адресу: восточный автономный округ, улица Уссурийская, дом 14. Происходило загорание автомобиля на площади 4 квадратных метров. Ликвидировано в 20.36", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.
В Москве на многоярусной парковке загорелись автомобили
5 июня 2025, 14:02
 
